Борис Джонсон: Потрясен событиями в Украине, Британия и союзники ответят решительно

Борис Джонсон: Потрясен событиями в Украине, Британия и союзники ответят решительно1
- 24.02.2022, 8:57
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Премьер-министр Великобритании поговорил с Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «потрясен ужасающими событиями в Украине». Он добавил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги, передает nv.ua.
Об этом Джонсон написал в Twitter.
«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину», — отметил он.
Британский премьер добавил, что Великобритания и союзники ответят решительно.
I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022
President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.
The UK and our allies will respond decisively.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что с рассвета 24 февраля зафиксированы ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в нескольких городах Украины.