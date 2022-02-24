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Борис Джонсон: Потрясен событиями в Украине, Британия и союзники ответят решительно

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  • 24.02.2022, 8:57
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Борис Джонсон: Потрясен событиями в Украине, Британия и союзники ответят решительно

Премьер-министр Великобритании поговорил с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «потрясен ужасающими событиями в Украине». Он добавил, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги, передает nv.ua.

Об этом Джонсон написал в Twitter.

«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину», — отметил он.

Британский премьер добавил, что Великобритания и союзники ответят решительно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что с рассвета 24 февраля зафиксированы ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в нескольких городах Украины.

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