Зеленский направил четкий сигнал Западу 2 24.02.2022, 19:07

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Владимир Зеленский

«Завтра война постучится в вашу дверь».

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров помочь Украине выстоять в борьбе с оккупантами после российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучится в вашу дверь", – отметил глава государства.

Он заявил, что в течение дня провел переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности. Зеленский беседовал с руководителями Соединенного Королевства, США, Турции, Польши, Швеции, ЕС, Швеции, Франции, Германии, Австрии и другими.

Свое выступление президент завершил словами "Слава Вооруженным силам Украины, слава Украине!".

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