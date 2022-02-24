Рада БНР напомнила Лукашенко об ответственности и призвала белорусов помогать Украине 24.02.2022, 20:04

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От успеха Украины в отражении агрессии будет зависеть и будущее Беларуси и региона.

Рада Белорусской Народной Республики выступила с заявлением, в котором осудила «вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и содействие этой агрессии со стороны нелегитимной государственной власти Александра Лукашенко в Республике Беларусь».

Рада БНР отметила, что вооруженное нападение России на Украину имеет признаки международного «преступления против мира» и призывает международное сообщество оказать всю возможную поддержку защите Украины от агрессии РФ.

В заявлении высказывается предупреждение официальным лицам Беларуси «об ответственности за возможное вовлечение Беларуси в войну, а также за поддержку или содействие вооруженной агрессии Российской Федерации». Также Рада БНР «призывает международное сообщество к твердой позиции относительно как руководства государства-инициатора агрессии, так и нелегитимного режима Александра Лукашенко в Беларуси».

Рада БНР «приветствует и рассматривает любую поддержку, которую белорусы в Беларуси и во всем мире будут оказывать украинскому народу и государству в деле защиты суверенитета Украины от внешней агрессии, а также такую поддержку третьим сторонам, которые бы действовали в указанных целях, как соответствующую долгосрочным интересам национальной безопасности Беларуси».

«От успеха Украины в отражении агрессии будет зависеть и будущее Беларуси и региона, дальнейшая национальная судьба белорусского народа», – подчеркивается в заявлении.

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