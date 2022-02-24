Главнокомандующий ВСУ: Блицкрига у россиян не получилось 4 24.02.2022, 21:18

4,466

Валерий Залужный

Победа будет за украинцами, заявил Валерий Залужный.

У России не получилось осуществить блицкриг при вторжении в Украину. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 февраля в Facebook.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы", – написал он.

Также главнокомандующий на английском языке поблагодарил иностранных партнеров Украины, но отметил, что сейчас "время действовать, а не дискутировать".

"Молимся о душах погибших побратимов и о быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!" - заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».