Вторые сутки нападения России на Украину (онлайн) 25.02.2022, 3:04

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(Обновляется) Украинцы готовятся отразить новую волну атак российских оккупантов.

24 февраля около 6 утра по белорусскому времени российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины. Украинские военные дают оккупантам отпор. Агрессор несет потери, есть сдавшиеся в плен российские солдаты.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию вторых суток войны. Что происходило в Украине c 24 февраля до 02:30 25 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

03:07 В ВСУ призвали украинцев сообщать о ночных передвижениях вражеской техники. Информация касается жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.

03:00 Президент Украины Владимир Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего.

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