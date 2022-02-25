Вторые сутки нападения России на Украину (онлайн)
- 25.02.2022, 3:04
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(Обновляется) Украинцы готовятся отразить новую волну атак российских оккупантов.
24 февраля около 6 утра по белорусскому времени российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины. Украинские военные дают оккупантам отпор. Агрессор несет потери, есть сдавшиеся в плен российские солдаты.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию вторых суток войны. Что происходило в Украине c 24 февраля до 02:30 25 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
03:07 В ВСУ призвали украинцев сообщать о ночных передвижениях вражеской техники. Информация касается жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.
03:00 Президент Украины Владимир Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего.