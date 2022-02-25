Украина дает бой российским оккупантам (онлайн) 1 25.02.2022, 17:01

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Киев готовится к обороне.

Украина уже вторые сутки отражает атаки российского агрессора. Более 1000 российских солдат погибли. Россия также потеряла большое количество техники, самолетов и вертолетов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию вторых суток войны. Что происходило в Украине до 17:00 25 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

17:21 Эстония отправляет Украине дополнительные «Джавелины». Российским танкам придется не сладко.

17:16 Армия СССР за 10 лет войны в Афганистане потеряла 15 тысяч солдат. У РФ есть все шансы закрыть эту цифру до конца недели.

17:15 Замминистра обороны Украины сообщает, что российские агрессоры потеряли уже около 2800 солдат. Это катастрофические потери.

17:09 Украинская ПВО уничтожила российские баллистические ракеты и минимум 2 самолета.

17:08 Граждане Азербайджана попали под прицельный расстрел российских солдат на территории Украины. Сообщается о ранении пассажиров авто.

17:02 Народный депутат Алексей Гончаренко также готов встречать российских оккупантов.

17:01 Украинская армия уничтожила танковую колонну врага, которая двигалась со стороны Павлополя.

17:00 ВСУ уничтожают российские танки. Острожно, нецензурная лексика.

16:50 Взорван мост через Днепр на белорусско-украинской границе.

Мост проходил между КПП «Комарин» (Беларусь) и КПП «Славутич» (Украина).

16:46 Оккупантов ждет Гаагский суд. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал обстрел детского сада (Ахтырка) и детского дома (Ворзель) военными преступлениями.

16:39 На улицах столицы Украины уже находятся солдаты ВСУ.

16:38 Киев готовит «горячий» прием российским оккупантам.

16:37 Украинцы не сдаются! В центре дезинформации опровергли фейки о сдаче украинских бойцов в плен

Распространенная российскими СМИ информация о сдаче украинских бойцов в плен является низкокачественным фейком.

16:32 Инфографика от нардепа Гончаренко. Российские оккупанты несут потери.

16:22 Белорусы будут защищать Украину.

Обращение белорусского добровольца Яна Мельникова.

16:14 Пресс-служба Операции объединенных сил Украины сообщает, что сегодня в полдень ВСУ дали отпор оккупантам в районе Беловодска. Украинские подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.

Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.

16:09 Последствия обстрела жилых домов в Харькове.

16:01 Львовская область вводит комендантский час с 22.00 до 7.00.

16:00 Российские диверсанты планировали взорвать в Киеве мост.

Об этом рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

«По моей информации, на одном из мостов в Киеве сегодня был захвачен диверсант, ставивший метку. Скорее всего, эта метка нужна для того, чтобы наводить ракеты. Можно предположить, что они планировали нанести удар по стратегическим целям, в том числе возможно по мосту», — пояснил Старский.

15:51 Экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире CNN продемонстрировал АКС-74У., с которым собирается встречать российских оккупантов.

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