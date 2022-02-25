Поставки российской нефти в Европу оказались парализованы 11 25.02.2022, 17:39

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Спрос отсутствует.

Российские нефтяники сталкиваются с нарастающими проблемами при поставках нефти в Европу, несмотря на то, что европейские и американские санкции пока не затронули энергетический сектор напрямую, пишет finanz.ru.

Цена российской марки Urals продолжает стремительно падать относительно других сортов по мере того, как все больше трейдеров, банков и танкерных перевозчиков избегают работы с Россией. Скидки на Urals на северо-западе Европы в четверг, 24 февраля, достигли рекордных истории 11,25 доллара за баррель относительно Brent, сообщает Argus. За сутки, когда стартовала российская военная операция против Украины, дисконт вырос на 4,35 доллара.

В Средиземноморье скидка на партии Urals размером 80-100 тысяч тонн подскочила с 6,96 до 9,96 доллара за баррель.

«Спрос на спотовые партии сорта отсутствовал, поскольку покупатели ожидали введения жестких санкций США, Великобритании и Европейского союза против России вследствие специальной военной операции на территории Украины. Некоторые банки отказались открывать аккредитивы на покупку российской нефти», - пишет Argus.

Источники «Коммерсанта» уточняют, что речи о полном отказе от российской нефти не идет, но покупатели ставят на паузу новые сделки, ожидая, чем разрешится ситуация.

«Участники опасаются, что к моменту сделки российский контрагент может уже попасть под санкции», - говорит один источник «Ъ». Другой добавляет, что проблема - в санкциях против госбанков: если российская нефтекомпания ведет расчеты через них, то западные банки рискуют, открывая аккредитив под поставки.

Судовладельцы также неохотно отправляют танкеры в балтийские порты России из-за потенциальных санкционных рисков, сообщили Argus участники рынка. Так, стоимость морской перевозки партий Urals по 100 тысяч тонн из Приморска на северо-запад Европы в четверг выросла сразу на 200 пунктов международной фрахтовой шкалы Worldscale (WS), до WS300 - максимального уровня с 27 декабря 2006 года.

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