Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов по состоянию на 17:00 3 25.02.2022, 21:06

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Уничтожены почти 600 единиц бронетехники, 10 самолетов и 7 вертолетов врага.

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины по ранее выбранным направлениям при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Группировки Вооруженных Сил Украины совместно с силами Территориальной обороны держат оборону Киева и ранее обозначенных рубежей.

Враг коварно наносит авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Российские войска продолжают нести утраты в личном составе и технике.

Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов по состоянию на 17:00 по Минску (16:00 по Киеву).

По данным Генштаба ВСУ, с начала последнего вторжения в Украину украинские военные уничтожили более 2,8 тыс. российских оккупантов, почти 600 единиц бронетехники (в том числе около 80 танков), 10 самолетов и семь вертолетов противника.

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