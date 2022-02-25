Минобороны Украины: Наступательной операцией РФ в воздушном пространстве управляют с территории Минской области 7 25.02.2022, 23:14

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Также известно, что на аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

В Министерстве обороны Украины сообщают о продолжении сдерживания российских войск, которые наступают по нескольким направлениям с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

«Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВТО АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту. Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев», – говорится в сообщении.

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