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Группа хакеров Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны РФ

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  • 25.02.2022, 23:48
  • 8,754
Группа хакеров Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны РФ

В ней содержатся имена, номера телефонов и электронные почты оккупантов.

Группа хакеров Anonymous, которая объявила «кибервойну» России в день начала нападения на Украину, заявила, что взломала базу данных Минобороны РФ.

«Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Минобороны России. Вы можете скачать все приватные данные русского Минобороны», — говорится в сообщении в Twitter.

База данных доступна для скачивания. В ней содержатся имена, номера телефонов и электронные почты.

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