Группа хакеров Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны РФ 2 25.02.2022, 23:48

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В ней содержатся имена, номера телефонов и электронные почты оккупантов.

Группа хакеров Anonymous, которая объявила «кибервойну» России в день начала нападения на Украину, заявила, что взломала базу данных Минобороны РФ.

«Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Минобороны России. Вы можете скачать все приватные данные русского Минобороны», — говорится в сообщении в Twitter.

База данных доступна для скачивания. В ней содержатся имена, номера телефонов и электронные почты.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022

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