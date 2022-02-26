Генштаб ВСУ озвучил информацию по состоянию на конец дня 25 февраля 26.02.2022, 1:11

15,154

Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.

Генеральный штаб ВСУ озвучил информацию на 00:00 по Киеву (01:00 по Минску).

– Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные действия. Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.

К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.

Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и защищает Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру.

Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.

Противник слабеет с каждым днем, с каждым очередным боем! Вооруженные Силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники Территориальная оборона ВС Украины каждый, кто взял в руки оружие, придает силы украинскому войску в благородном деле защиты территориальной целостности и неприкосновенности Украины, – сообщает Генштаб ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».