Генштаб ВСУ озвучил информацию по состоянию на конец дня 25 февраля
- 26.02.2022, 1:11
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Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.
Генеральный штаб ВСУ озвучил информацию на 00:00 по Киеву (01:00 по Минску).
– Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные действия. Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.
К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.
Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и защищает Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру.
Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.
Противник слабеет с каждым днем, с каждым очередным боем! Вооруженные Силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники Территориальная оборона ВС Украины каждый, кто взял в руки оружие, придает силы украинскому войску в благородном деле защиты территориальной целостности и неприкосновенности Украины, – сообщает Генштаб ВСУ.