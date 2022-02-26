Белорусские добровольцы участвуют в обороне Киева 26.02.2022, 7:34

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В одном из подразделений участвуют более двух десятков белорусов.

Киев вступил в фазу обороны. Российские оккупанты ведут артиллерийский огонь, бои идут на подступах к столице. О защите Киева, участии белорусов и вине Лукашенко рассказал «Белсату» доброволец одного из батальонов территориальной обороны белорус Вадим Кабанчук.

По словам добровольца из Беларуси, на подступах к городу идут бои, поэтому в разных частях столицы постоянно слышны взрывы и выстрелы.

«Они используют весь спектр вооружений, который есть в российской армии: от крылатых ракет до авиации, вертолетов и тяжелой техники. Сегодня в Киеве еще были случаи, когда действовали небольшие диверсионные группы, но они уже ликвидированы. Есть несколько направлений, которые больше всего угрожают столице, там сейчас идут постоянные бои».

Вадим Кабанчук считает, что такая полномасштабная атака на Киев стала возможной только с помощью Лукашенко. Доброволец пока не подтвердил участие белорусских военных, но уверен, что режим Лукашенко открыл свои границы для прохода российских войск.

«Украина прекрасно осведомлена о том, что происходит в Беларуси, о постоянном движении колонн, на какие приземляются аэродромы самолеты, поэтому иллюзий по поводу причастности Лукашенко к этой агрессии не возникает».

В то же время рядовые белорусы выбирают другую сторону и присоединяются к защите Киева и Украины в целом. По словам Вадима Кабанчука, только в его подрозделении сейчас около двух десятков белорусов.

«Люди постепенно присоединяются, белорусов, желающих приехать в Украину из разных уголков Европы, становится все больше, и много желающих приехать из Беларуси. Но, к сожалению, это очень сложно, потому что Украина перекрыла границы. Когда будут открыты границы, сюда приедут сотни белорусских добровольцев».

По официальным данным, с момента вторжения России в Украину только в Киеве силы территориальной обороны передали гражданам 18 тысяч единиц оружия. Белорус Вадим Кабанчук подтверждает эту информацию и говорит, что по крайней мере его батальон полностью обеспечен.

«Оружие выдается мужчинам, у которых есть какой-либо документ, удостоверяющий вашу личность. Тебя тут же включают в списки, присоединяют к формированиям и ты получаешь то или иное оружие».

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