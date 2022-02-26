Очевидцы: В Мозыре взорвалась ракета 6 26.02.2022, 11:29

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Неудачный запуск или «ответка» пособнику оккупанта?

В Мозыре взорвалась ракета. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на информацию своих читателей.

«Моя мать видела ракету. Позвонила и говорит: вы как, все хорошо? В вашу сторону ракета полетела и взорвалась. Я выглянул в окно и увидел это. В стороне, где дым над землей, Наровля и Хойники. Мать сказала, что видела быстро наступающий красный огонь. А потом мощный взрыв, и из оврага рядом с домом взлетели все птицы.

Вчера здесь очень активно летала авиация. Сегодня небо чистое. Это первый день с начала боевых действий, когда самолетов не слышно», — говорят очевидцы.

«Сейчас все тихо, похоже на неудачный запуск. Но мы уже не чувствуем себя в безопасности, когда возможны такие осечки», — говорят жители города.

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