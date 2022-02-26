Украинская армия сорвала план российских оккупантов (онлайн) 26.02.2022, 16:46

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Агрессор меняет тактику.

Украина уже третий день отражает атаки российского агрессора. Более 3500 российских солдат погибли. Россия также потеряла большое количество техники, самолетов и вертолетов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию третьих суток войны. Что происходило в Украине до 16:30 (по минскому времени) 26 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

17:13 На трассе Изюм — Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус, 1 человек погиб, 14 ранены.

17:06 В Харькове идут бои. В этом украинском городе одна из самых непростых ситуаций.

17:00 Журналист Дмитрий Гордон— украинцам: Мы побеждаем и победим!

16:54 Российский корабль сбил российский самолет в акватории Черного моря. «friendly fire» по-русски.

16:50 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию в ближайшее время отключат от SWIFT. Победа украинской дипломатии!

16:47 В Украину едет целый ряд добровольцев, которые готовы защищать страну с оружием в руках.

16:37 Почетный консул Беларуси в Львове Игорь Дротяк уволился в знак протеста против агрессии России против Украины.

16:36 Турция закрыла Босфор для российских кораблей.

16:16 Германия поддержала отключение России от SWIFT. РФ отключат от платежной системы уже в ближайшее время.

16:14 Украинцы из Чернигова с голыми руками идут на российские танки.

16:13 Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полиция находит и «вй*бует» ДРГ, которые работают по разным городам и селам.

«Полиция сейчас занята противодействием ДРГ, которые работают по разным городам и селам, но мы их находим и вй*буем», — сказал он.

16:06 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Мы не будем блокировать санкции против России.

16:04 Арестович заявил, что Украине отказалась от переговоров с Россией, поскольку требования РФ неприемлимы и являются попыткой принуждения к капитуляции.

16:01 Русский танк в овраге под Харьковом. Украина наносит врагу максимальный урон.

15:56 Прямо сейчас идут бои в Харькове. Слышны взрыв, звучит воздушная тревога.

15:49 Российские оккупанты заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

15:41 Самое мощное хакерское объединение в мире Anonymous обратилась к Путину:

— Мы раскроем то, что годами было скрыто. Ни один скелет не останется в шкафу.

15:30 Фиксируем для Гааги: российская ракета на детской площадке в Харькове.

15:29 Белорусский доброволец Вадим Кабанчук в интервью сайту Charter97.org:

— Оккупанты сейчас должны понять, что все, кто сейчас войдет сюда, будут переделаны в «груз 200». И таким образом они будут уезжать отсюда.

15:15 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город Николаев готовится к круговой обороне. По его информации, прорвались 12 танков российских оккупантов и другие силы РФ.

15:12 Армия Украины полностью разрушила планы врага.

Об этом заявил в обращении к украинцам министр обороны Алексей Резников:

— Оккупанты не ожидали такого отпора и сдаются сами. Теперь враг пытается сменить тактику. А именно — обстреливает гражданские объекты. Активнее действуют ДРГ и десант РФ. Мы их эффективно обезвреживаем. Помогайте нам: сообщайте терробороне или задерживайте самостоятельно тех, кто наносит маячки и метки на дома. Жители деревень и городков: за военной техникой РФ сразу идут машины с горючим. Задержите их или сжигайте.

15:07 ВСУ громят отступающих оккупантов в районе Городни Черниговской области. Уничтожено около 20 единиц техники, большие потери личного состава, много раненых

15:02 Российские военные преступники стреляют «Градами» по жилым домам.

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