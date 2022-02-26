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Украинская армия сорвала план российских оккупантов (онлайн)

  • 26.02.2022, 16:46
  • 13,838
Украинская армия сорвала план российских оккупантов (онлайн)

Агрессор меняет тактику.

Украина уже третий день отражает атаки российского агрессора. Более 3500 российских солдат погибли. Россия также потеряла большое количество техники, самолетов и вертолетов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию третьих суток войны. Что происходило в Украине до 16:30 (по минскому времени) 26 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

17:13 На трассе Изюм — Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус, 1 человек погиб, 14 ранены.

17:06 В Харькове идут бои. В этом украинском городе одна из самых непростых ситуаций.

17:00 Журналист Дмитрий Гордон— украинцам: Мы побеждаем и победим!

16:54 Российский корабль сбил российский самолет в акватории Черного моря. «friendly fire» по-русски.

16:50 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россию в ближайшее время отключат от SWIFT. Победа украинской дипломатии!

16:47 В Украину едет целый ряд добровольцев, которые готовы защищать страну с оружием в руках.

16:37 Почетный консул Беларуси в Львове Игорь Дротяк уволился в знак протеста против агрессии России против Украины.

16:36 Турция закрыла Босфор для российских кораблей.

16:16 Германия поддержала отключение России от SWIFT. РФ отключат от платежной системы уже в ближайшее время.

16:14 Украинцы из Чернигова с голыми руками идут на российские танки.

16:13 Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полиция находит и «вй*бует» ДРГ, которые работают по разным городам и селам.

«Полиция сейчас занята противодействием ДРГ, которые работают по разным городам и селам, но мы их находим и вй*буем», — сказал он.

16:06 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Мы не будем блокировать санкции против России.

16:04 Арестович заявил, что Украине отказалась от переговоров с Россией, поскольку требования РФ неприемлимы и являются попыткой принуждения к капитуляции.

16:01 Русский танк в овраге под Харьковом. Украина наносит врагу максимальный урон.

15:56 Прямо сейчас идут бои в Харькове. Слышны взрыв, звучит воздушная тревога.

15:49 Российские оккупанты заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

15:41 Самое мощное хакерское объединение в мире Anonymous обратилась к Путину:

— Мы раскроем то, что годами было скрыто. Ни один скелет не останется в шкафу.

15:30 Фиксируем для Гааги: российская ракета на детской площадке в Харькове.

15:29 Белорусский доброволец Вадим Кабанчук в интервью сайту Charter97.org:

— Оккупанты сейчас должны понять, что все, кто сейчас войдет сюда, будут переделаны в «груз 200». И таким образом они будут уезжать отсюда.

15:15 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город Николаев готовится к круговой обороне. По его информации, прорвались 12 танков российских оккупантов и другие силы РФ.

15:12 Армия Украины полностью разрушила планы врага.

Об этом заявил в обращении к украинцам министр обороны Алексей Резников:

— Оккупанты не ожидали такого отпора и сдаются сами. Теперь враг пытается сменить тактику. А именно — обстреливает гражданские объекты. Активнее действуют ДРГ и десант РФ. Мы их эффективно обезвреживаем. Помогайте нам: сообщайте терробороне или задерживайте самостоятельно тех, кто наносит маячки и метки на дома. Жители деревень и городков: за военной техникой РФ сразу идут машины с горючим. Задержите их или сжигайте.

15:07 ВСУ громят отступающих оккупантов в районе Городни Черниговской области. Уничтожено около 20 единиц техники, большие потери личного состава, много раненых

15:02 Российские военные преступники стреляют «Градами» по жилым домам.

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