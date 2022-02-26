Вся Украина превратилась в вооруженный Майдан 16 Юрий Бутусов

26.02.2022, 19:24

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Юрий Бутусов

Люди ищут оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта.

Путин проиграл войну: Украина не капитулирует.

Сейчас очевидна главная цель спецоперации Путина: принуждение руководства Украины к безоговорочной капитуляции.

Это позволит комплексно решить такие проблемы:

1. Добровольный отказ Украины от Донбасса и Крыма.

2. Добровольное согласие Украины на снятие всех санкций с РФ.

3. Установление марионеточного пророссийского правительства.

Отсюда была определена тактика действий ВС РФ:

1. Точечная ликвидация объектов военной инфраструктуры, что позволило бы полностью подавить возможность организованного сопротивления.

2. Окружение и принуждение к оставлению без сопротивления Киева, а также других крупнейших городов.

3. Деморализация и дезорганизация власти, сил обороны.

4. Минимизация потерь с обеих сторон за счет быстрых и внезапных действий.

Россия господствует в воздухе и могла бы нанести критические разрушения городам, узлам сопротивления. Но это приведет к массовым разрушениям и жертвам среди военных и гражданских. И тогда подписывать капитуляцию будет некому. Поэтому украинцы нужны Путину в качестве заложников.

Если Россия начнет войну на уничтожение, то тысячи жертв и миллионы беженцев в результате такого захвата сделают невозможным достижение политических целей Путина.

Но Путин ошибся в главном – не власть защищает государство, Украинское государство защищает украинский народ. Свободные люди, которые за свою страну готовы сражаться без всяких команд и даже при абсолютном превосходстве врага.

Вся Украина превратилась в вооруженный Майдан. И никаких компромиссов с агрессором этот Майдан не допустит.

Украинский народ и избранная им власть на капитуляцию не пойдет. И поэтому украинская авантюра станет для режима Путина могильной плитой.

Блицкриг Путина провалился. Люди не встречают оккупантов с российскими флагами. Люди ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта.

Каждый день сопротивления Украины – это день полного разгрома всего международного влияния Путина и России. Цель спецоперации Путина провалена, в этой войне у России нет никакого шанса победить. Потому что если Украину уничтожить, санкции с Путина не снимут, санкции будут усилены вплоть до полной блокады России. А без политического решения военная кампания теряет свой смысл.

Весь цивилизованный мир отворачивается от России. Россия становится страной, которую презирают, а гражданин России будет означать "причастный к преступлениям Путина". Россия – это будет позорное клеймо.

Украина будет сражаться до победы, потому что мы, украинцы, свою страну ни на что не разменяем – Украина у нас одна.

Юрий Бутусов, Facebook

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