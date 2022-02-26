Наталья Зубар: Украинская артиллерия под Харьковом разбивает российскую технику 26.02.2022, 20:31

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Как живет город, находящийся на передовой фронта.

Украинская журналистка и правозащитница Наталья Зубар, которая сейчас находится в Харькове, рассказала сайту Charter97.org последнюю информацию о боевых действиях в городе:

— Третий день идут обстрелы, обстреливают город с севера. Харьков находится в 40 километрах от Днепрокиевскго полигона. Идут колонны прямо по центральному шоссе Харьков-Москва или Харьков-Белгород. Они подходят к окружной дороге и пытаются обстреливать город. Обстреливают жилые кварталы. Но их разбивает наша артиллерия.

Есть много видео, просто десятки машин, бронемашин, «градов», других установок. Их разбивают. Техника российская вся без опознавательных знаков, как в лучших традициях. В наших широтах она с маркировкой «Z».

В городе спокойно, у людей паники нет. Комендантский час объявлен, работает патруль, работает тероборона. Очень большая поддержка людей, вылавливают наводчиков, потому что и в Харькове, и в Киеве ставят метки. Я не знаю, для чего. Наверное, для авиации. Вылавливают мародеров и очень много, потому что многие магазины брошены

Очень хорошо и профессионально работает наше государство в сфере информирования: как центральная, так и областная, военно-гражданская администрация. Сообщают правду, то есть людей не обманывают, не говорят, что все хорошо или все плохо, а что есть, то и сообщают. После сегодняшнего обстрела все остановлено в жилищном массиве, нет света уже шесть часов, но коммунальщики сказали, что они пробуют все починить, бомбардировками повреждены линии электропередач.

Вот что я могу сказать на данный момент. Я живу в центре города. Большинство обстрелов фиксируем. Постепенно учимся определять, где по нам стреляют, а где наши отвечают.

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