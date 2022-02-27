Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Украине помощь
- 27.02.2022, 0:52
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Чеченские добровольцы готовы участвовать в войне против РФ.
Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому военное сотрудничество.
«Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате подписания подобного договора, чеченские добровольцы из Европы и Украины будут воевать против вооруженных сил России, напавшей на Украину.