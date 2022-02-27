В районе Мариуполя россияне убили 10 этнических греков 27.02.2022, 3:20

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Греция вызвала посла РФ.

Десять граждан Греции были убиты, шесть получили ранения в результате совершенных российскими оккупантами бомбардировок в районе Мариуполя.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис, передает Reuters.

По его словам, в связи с этим в МИД вызвали посла России.

Греция также выразила готовность принять беженцев из Украины.

«Если нам придется принять определенное количество людей, то мы желаем это сделать. Все средства будут покрыты Европой, но сейчас приоритет — человеческое измерение», — сказал министр миграции Греции Нотис Митарачи.

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