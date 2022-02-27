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В Харькове обезвредили главаря диверсантов — известного антимайдановца по прозвищу Топаз

  • 27.02.2022, 8:48
  • 7,216
В Харькове обезвредили главаря диверсантов — известного антимайдановца по прозвищу Топаз

Он был пойман с поличным.

В Харькове за диверсионную деятельность задержали бывшего участника Антимайдана Игната Кромского по прозвищу Топаз. Об этом 27 февраля проинформировал Telegram-канал "Труха Харьков + Украина", передает gordonua.com.

"Топаза снова поймали на осуществлении диверсионной деятельности", – сказано в сообщении.

Канал опубликовал фото вероятно, избитого антимайдановца, а также его паспорт гражданина Украины.

ТСН пишет, что Кромской возглавлял диверсионно-разведывательную группу.

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