В Харькове обезвредили главаря диверсантов — известного антимайдановца по прозвищу Топаз
- 27.02.2022, 8:48
- 7,216
Он был пойман с поличным.
В Харькове за диверсионную деятельность задержали бывшего участника Антимайдана Игната Кромского по прозвищу Топаз. Об этом 27 февраля проинформировал Telegram-канал "Труха Харьков + Украина", передает gordonua.com.
"Топаза снова поймали на осуществлении диверсионной деятельности", – сказано в сообщении.
Канал опубликовал фото вероятно, избитого антимайдановца, а также его паспорт гражданина Украины.
ТСН пишет, что Кромской возглавлял диверсионно-разведывательную группу.