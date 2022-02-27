Минобороны РФ лишь на четвертый день войны с Украиной признало гибель своих военных 27.02.2022, 20:32

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По данным Генштаба ВCУ, уже погибло примерно 4300 российских оккупантов.

В Минобороны РФ наконец-то признали, что в ходе войны России против Украины погибли российские военные, однако количество погибших не назвали.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ведомстве также признали, что часть россиян попала в плен, но утверждают, что таких «немного».

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, за первые три дня войны погибло примерно 4300 российских военных. Также украинские военные уничтожили 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин, 49 пушек, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, два БпЛА и два корабля/катера.

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