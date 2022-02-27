Белорусы продолжают протестовать против российской агрессии в Украине 27.02.2022, 22:38

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В минских районах звучит «Слава Украине!» и «Нет войне!».

«Белсат» опубликовал перекличку, которая звучала в минском микрорайоне «Дружба». Минчане скандировали «Слава Украине!», «Жыве Беларусь!» и «Нет войне!».

В центре Минска также прошёл пикет в поддержку украинского народа.

«Эти голоса никогда не заглушить, эти голоса слышит весь мир», пишет NEXTA.

А вот так белорусские партизаны из Минска, Лиды, кобрина и других городов сегодня высказали свое нет войне и поддержку Украине.

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