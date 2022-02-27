Генштаб ВСУ: Режим Лукашенко привел в боевую готовность часть своих подразделений 27.02.2022, 23:12

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РФ накапливает там авиацию.

Беларусь привела в боевую готовность часть своих военных подразделений, а Россия продолжает накапливать в стране авиацию, в том числе на аэродромах в Барановичах и Мачулищах.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124», — говорится в сообщении.

С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины, добавили в Генштабе.

Российские военные начали полномасштабное наступление на Украину в том числе с территории Беларуси. Через границу с Беларусью в Украину едут российские танки и другая тяжелая техника. 24 февраля в зону Чернобыльской АЭС с территории Беларуси вошли вражеские войска, которые затем захватили станцию. Также в Генштабе ВСУ заявили, что с территории Беларуси в направлении Украины выпускали снаряды.

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