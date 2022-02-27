В Испании украинский моряк подтопил роскошную яхту гендиректора «Рособоронэкспорта» 27.02.2022, 23:28

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Это произошло, когда моряк узнал о попадании ракеты в дом в Киеве.

В Испании арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном затоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, принадлежащей генеральному директору компании «Рособоронэкспорт». На такой поступок он пошел, увидев по телевидению последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве.

Как сообщает Ultima Hora (перевод — nv.ua), украинец был членом экипажа яхты «Леди Анастасия» около десяти лет. Владельцем судна является глава «Рособоронэкспорта», гражданин России Александр Михеев.

В своих показаниях задержанный украинец рассказал, что владелец яхты отвечает за производство оружия, из которого атакуют его страну. Когда в прошлую субботу моряк увидел по телевидению последствия попадания российской крылатой ракеты в многоквартирный дом, где находились мирные жители, его охватила ярость.

«Боеголовка не взорвалась, но разрушены более пяти этажей», — сказал украинец судьи.

Поняв, что эта крылатая ракета произведена компанией его начальника, а он проживает в Киеве в таком же доме, он решил отомстить владельцу, нанеся материальный ущерб.

Оказавшись на яхте, он открыл один клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Украинец закрыл топливные клапаны и отключил электричество. Он попросил троих членов экипажа покинуть корабль, в ответ услышав, что он «сумасшедший». Моряк напомнил им, что они тоже украинцы и что их родина подверглась нападению. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

Когда приехала полиция, моряк-украинец сказал им:

«Собственник этого судна — преступник, зарабатывающий на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев».

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