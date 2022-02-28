Украинцы пятый день отражают вторжение российских оккупантов (онлайн) 28.02.2022, 2:58

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(обновляется) Идут ночные бои.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию пятых суток войны. Что происходило в Украине 27-го февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

03:07 Визуализация последних данных о потерях российских агрессоров от Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

02:59 Украинские воины атаковали колонну вражеской техники под Макаровым (поселок городского типа, входит в Бучанский район Киевской области). Российские «Грады» и танки решили устроить ночлег. Но, судя по всему, уже не проснутся.

02:45 Генштаб ВСУ: армия России возобновила наступление на Киев. Российские оккупанты наводят понтонные переправы через реку Ирпень на Полесье в направлении Киева, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Согласно сводкам ВСУ, велись бои за город Ирпень в 5 км от Киева, он остается под контролем Украины. По данным украинской армии, на этом направлении работают диверсионные группы российских войск в форме ВСУ и бронежилетах образца ВС РФ.

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