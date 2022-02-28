В Сумах двое железнодорожников без оружия захватили российский БТР 2 28.02.2022, 8:18

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Половина экипажа попала в плен.

Двое железнодорожников — начальник станции «Сумы-Товарная» Артем Киселев и начальник станции «Басы» Руслан Аристархов — проявили настоящий героизм и сумели без оружия захватить российский БТР, сообщает нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Во время обхода колеи они увидели, как на «Сумы товарная» заезжает бронетранспортер. Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей, — рассказал Лещенко. — Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону.

Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще два врага сбежали, на них объявлена охота.

«Укрзалізниця» наградит героев-железнодорожников.

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