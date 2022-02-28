Военный эксперт рассказал, что означают белые метки V и Z на российской технике в колоннах 28.02.2022, 9:06

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Первое время многие думали, что Z означает «Зеленский».

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью «Настоящему Времени» рассказал, что означают белые буквы V и Z на российской технике в колоннах, едущих в Украину:

— В России есть несколько военных округов. Есть, например, Западный военный округ. То есть аббревиатура ЗВО, если на латинице, то получается ZVO. Первая буква Z – соответственно, техника Западного военного округа отмечена буквой Z. Есть Восточный военный округ, то есть ВВО – на латинице VVO. Первая буква – V. И техника Восточного военного округа отмечена буквой V.

Есть Южный военный округ, у которого на шевронах чаще всего горы. Гора символически изображается треугольником. Техника, которая отмечена треугольником, – это Южный военный округ.

Есть Западный военный округ и Восточный военный округ, а между ними посередине Центральный военный округ. Делим посередине – получается такая диагональная черта – Центральный военный округ.

Это не наша догадка, это то, что нам рассказали сами солдаты, которые находятся на границе, что им так объясняли обозначение техники. При этом, возможно, войскам Западного военного округа поставили задачу наступать на определенное направление, войскам Южного военного округа поставили задачу наступать на другое направление. Такое вполне возможно. Но фактически мы сейчас видим, и нам это утверждают несколько солдат, что обозначения обозначают просто военный округ.

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