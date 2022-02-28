Генштаб Украины: Российская армия деморализована и несет большие потери
- 28.02.2022, 9:23
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Участились случаи дезертирства.
Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам, отбивая атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет nv.ua.
По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника.
«Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся», — говорится в сообщении.
Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.