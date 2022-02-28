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Среди раненых и убитых оккупантов на территории Украины — белорусские военные

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  • 28.02.2022, 15:59
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Среди раненых и убитых оккупантов на территории Украины — белорусские военные

Лукашенко полноценно участвует в войне против Киева.

Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.

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