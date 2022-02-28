Украинская армия держит оборону и наносит контрудары по российскому агрессору (онлайн)1
- 28.02.2022, 17:11
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(обновляется) У армии РФ начался ряд проблем.
Пятый день отважные украинцы ведут борьбу с российскими оккупантами. Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях Украины продолжаются бои с российскими агрессором. У армии РФ начался ряд проблем. В первую очередь — с доставкой топлива, а также мотивацией личного состава.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию пятых суток войны. Что происходило в Украине до 17:00 28-го февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
17:52 Глава ОГА Харькова заявил, что сейчас известно об 11 погибших и десятках раненых мирных жителях в результате обстрела Харькова.
17:39 Бердянск. Русские солдаты прячут лица. Посмотрите уровень народного гнева.
17:33 «Русский мир» в Харькове. Снаряд в одной из квартир.
17:22 Сбитый вертолет оккупантов в поселке Близнюки Харьковской области.
17:21 Российские военные преступники наносят удар по с. Киенко и с. Павловка. Есть погибшие.
17:11 Украинский футбольный специалист Юрий Вернидуб, экс-тренер солигорского «Шахтера», вступил в территориальную оборону.
Еще несколько дней назад главный тренер «Шерифа» из Молдовы побеждал в Лиге Европы, а сегодня он защищает Украину от оккупанта.
16:54 Потрясающие кадры. В Бердянске простые украинцы выгоняют русских оккупантов.
16:49 Украинские знаменитости продолжают вступать в территориальную оборону. На этот раз — музыкант Олег Фагот.
16:44Несколько тысяч европейцев уже хотят воевать на стороне Украины в иностранном легионе! Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.
16:42 Школа в Харькове: до и после прихода российской армии.
16:27 20 горящих машин оккупантов под Киевом.
16:21 Как белорусам записаться в украинский Интернациональный легион
Нужно указать:
1.Фамилию, имя, отчество.
2.Паспорт.
3.Информацию об отсутствии судимости.
4.Опыт службы в армии (да/нет).
и отправить по следующим электронным адресам:
volunteersforua@gmail.com
volunteersforua@ukr.net
С учетом того, что наиболее удобной для выезда в Украину в текущей ситуации является Польша, приводим контактные данные Посольства Украины в этой стране:
+48 261 18 30 89
+48 261 18 30 76
+48 261 18 30 75
+48 261 18 30 88
+48 261 18 30 35 (тел и факс)
16:18 Захваченный в плен солдат из Дагестана. Скоро народы России не захотят посылать своих детей на чужую войну.
16:05 США начинают прямые поставки ПЗРК Stinger в Украину. Поставка будет вестись, предположительно, через территорию Польши.
16:00 Захваченный ВСУ российский танк.