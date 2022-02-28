Гомельский офицер — белорусским военным: Не выполняйте преступные приказы! 5 28.02.2022, 18:58

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Сильное обращение белорусского военного.

Телеграм-канал «Штодзень» опубликовал обращение белорусского офицера запаса Александр Пануца:

— Хочу обратиться к моим братьям, которые учились со мной вместе в Военной академии и на сегодня занимают довольно высокие должности. Практически все мои однокашники — майоры, подполковники и полковники.

Офицеры, я негативно высказывался по поводу вашего поведения в 2020 году, когда вы содействовали тому, чтобы диктатор Лукашенко остался у власти. Вы давили собственный народ. Это было предательство, которое до сих пор народ Беларуси помнит. Сейчас диктатор идет на поводу у диктатора Путина за то, что Путин спас его в 2020 году и не дал нам, оппозиционерам и настоящим белорусам, выбросить его из его кресла.

Как должник Путина он предоставляет нашу страну, нашу родину как плацдарм для нападения на братскую нам Украину. Одумайтесь, что вы делаете. Вы — офицеры. Вы — не безвольная серая масса, в которую вас превратил Лукашенко. У вас есть честь, у вас есть достоинство. Надеюсь, они у вас есть. Вы можете, согласно уставу, не выполнять заведомо преступный приказ.

Не идите воевать с Украиной! Пацаны, офицеры, мужики. Вы — опора Беларуси. Мой призыв, игнорируйте, бойкотируйте и делайте полный блок приказам о нападении на Украину. Это наш братский народ. Я вырос в Гомеле, я провел часть жизни в Украине, потому что у меня много родственников и друзей там. Практически каждые выходные ездил в Украину. И там сейчас гибнут люди. Я третьи сутки ложусь спать в 4 утра, потому что я смотрю за всеми событиями, которые происходят. И меня разрывает только от одной мысли о том, что вы пойдете на поводу у двух диктаторов, Путина и Лукашенко.

Одумайтесь, не совершайте преступных приказов, не нападайте на братский народ, только потому, что это нужно Путину. Белорусам нечего делить с Украиной. Покажите, что мы братья.

Честь имею.

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