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Очевидцы: В Мозырскую райбольницу доставляют раненых в Украине со страшными ранениями

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  • 28.02.2022, 19:10
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Очевидцы: В Мозырскую райбольницу доставляют раненых в Украине со страшными ранениями

Информацией поделились местные правозащитники.

Появилась информация о том, что российских вояк, получивших ранения во время оккупационной операции в Украине, привозят в Мозырь.

Об этом со ссылкой на гомельских правозащитников пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 года рождения, осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке», — сообщают гомельские правозащитники.

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