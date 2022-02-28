В Черниговской области местные жители поймали в «ловушку» российский бензовоз 2 28.02.2022, 19:45

14,502

У врага забрали документы и вещи.

В селе Новые Боровичи Черниговской области местные жители остановили российский бензовоз. Примечательно, что для оккупанта подготовили "ловушку", благодаря которой его удалось задержать.

В результате силовики изъяли у врага документы и вещи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспільне Чернігів», передает obozrevatel.com.

Согласно опубликованному документу, который изъяли у оккупанта, путевой лист датирован 26 февраля. Транспортное средство принадлежит к воинской части 72154 (106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения). Она находится в Кемеровской области РФ.

«В Новых Боровичах Черниговской области в результате завала, сделанного местными патриотами, вражеский бензовоз потерял управление и встретился с украинским деревом. Силовики изъяли документы и вещи. Верьте в своих защитников! Поддерживайте их! Не давайте врагу шанса!», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».