В Черниговской области местные жители поймали в «ловушку» российский бензовоз

В Черниговской области местные жители поймали в «ловушку» российский бензовоз2
- 28.02.2022, 19:45
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У врага забрали документы и вещи.
В селе Новые Боровичи Черниговской области местные жители остановили российский бензовоз. Примечательно, что для оккупанта подготовили "ловушку", благодаря которой его удалось задержать.
В результате силовики изъяли у врага документы и вещи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспільне Чернігів», передает obozrevatel.com.
Согласно опубликованному документу, который изъяли у оккупанта, путевой лист датирован 26 февраля. Транспортное средство принадлежит к воинской части 72154 (106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения). Она находится в Кемеровской области РФ.
«В Новых Боровичах Черниговской области в результате завала, сделанного местными патриотами, вражеский бензовоз потерял управление и встретился с украинским деревом. Силовики изъяли документы и вещи. Верьте в своих защитников! Поддерживайте их! Не давайте врагу шанса!», – говорится в сообщении.