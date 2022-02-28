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Под Лебедином уничтожили 96 вражеских танков и 20 градов

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  • 28.02.2022, 20:31
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Под Лебедином уничтожили 96 вражеских танков и 20 градов

Российскую технику сожгли до основания артиллерией и точными ударами «Байрактаров».

Под Лебедином была уничтожена колонна вражеской техники, включая "грады".

Об этом сообщил корреспондент 1+1 во время прямого включения, сообщает Цензор.НЕТ. Событие произошло вечером.

"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.

Она добавила "это была заправочная база россиян".

Также были уничтожены позиции "градов" вокруг Сум.

По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".

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