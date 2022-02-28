Под Лебедином уничтожили 96 вражеских танков и 20 градов

Под Лебедином уничтожили 96 вражеских танков и 20 градов10
- 28.02.2022, 20:31
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Российскую технику сожгли до основания артиллерией и точными ударами «Байрактаров».
Под Лебедином была уничтожена колонна вражеской техники, включая "грады".
Об этом сообщил корреспондент 1+1 во время прямого включения, сообщает Цензор.НЕТ. Событие произошло вечером.
"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.
Она добавила "это была заправочная база россиян".
Также были уничтожены позиции "градов" вокруг Сум.
По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".