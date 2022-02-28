Стали известны результаты переговоров Украины и России в Припяти 28.02.2022, 20:49

7,094

Во время переговоров продолжались массированные обстрелы украинских городов.

Стало известно о трудном характере переговоров Украины и России в Припяти.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Отмечается, что переговоры прошли «уже без каких-либо обязательных ультиматумов».

«Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», — заявил Подоляк.

Во время переговоров продолжались массированные обстрелы украинских городов оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».