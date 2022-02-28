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В боях за Украину погибла первая украинская женщина-летчик Наталья Пераков

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  • 28.02.2022, 23:06
  • 31,626
В боях за Украину погибла первая украинская женщина-летчик Наталья Пераков
Наталья Пераков

Она мужественно сражалась и получила тяжелое ранение.

В боях за Украину погибла первая украинская женщина-летчик, талантливый истребитель Наталья Пераков, сообщает Facebook-сообщество «Мой Обухов». Она мужественно сражалась и получила тяжелое ранение.

«Цена наших мирных рассветов... Наталья Пераков, украинская женщина-летчик, погибла после тяжелого ранения в бою за Родину. Будем помнить, Героиня. Не забудем...», - говорится в сообщении.

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