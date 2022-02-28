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Белорусы – офицерам: Защитите наш народ, имейте честь и достоинство

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  • 28.02.2022, 23:20
  • 9,610
Белорусы – офицерам: Защитите наш народ, имейте честь и достоинство

Диктаторы заигрались.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Хочу обратиться к действующим офицерам и офицерам запаса армии. Вы все видите, что происходит в нашей стране. Вы все видите, как русские убивают наших братьев украинцев!

Вы видите, что с нашей территории летят баллистические ракеты и убивают мирных людей!

Эта война никому не нужная. Большие потери несет российская сторона, и конечно мирное население погибает наших украинцев! Диктаторы заигрались, они очень дорого обходятся народам России и Беларуси.

Прошу вас встать на защиту наших народов! Будьте верны присяге! Защитите наш народ и проявите человечность... Имейте честь и достоинство!

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