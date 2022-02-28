Белорусы – офицерам: Защитите наш народ, имейте честь и достоинство

Белорусы – офицерам: Защитите наш народ, имейте честь и достоинство8
- 28.02.2022, 23:20
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Диктаторы заигрались.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Хочу обратиться к действующим офицерам и офицерам запаса армии. Вы все видите, что происходит в нашей стране. Вы все видите, как русские убивают наших братьев украинцев!
Вы видите, что с нашей территории летят баллистические ракеты и убивают мирных людей!
Эта война никому не нужная. Большие потери несет российская сторона, и конечно мирное население погибает наших украинцев! Диктаторы заигрались, они очень дорого обходятся народам России и Беларуси.
Прошу вас встать на защиту наших народов! Будьте верны присяге! Защитите наш народ и проявите человечность... Имейте честь и достоинство!