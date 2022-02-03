Минский врач: С «омикроном» поступают и младенцы, которым исполнилось всего несколько дней 1 3.02.2022, 10:02

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Дети заболевают, даже имея хороший иммунитет.

В нынешнюю волну коронавируса болеет больше молодых людей и детей. Среди пациентов есть и новорожденные.

Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации детской инфекционной клинической больницы Галина Лапицкая, пишут «Минск-Новости».

Сегодня «омикрон» вытеснил в Беларуси не только другие штаммы коронавируса, но и другие сезонные вирусы. Его клинические признаки у пациентов такие же, как и при ОРВИ, что позволяет медикам сразу ставить клинический диагноз, не тратить время и ресурсы на диагностику.

— Дети заболевают, даже имея хороший иммунитет, поскольку до этого с этим штаммом детский организм еще не сталкивался. К нам в больницу с подтвержденным «омикроном» поступали и младенцы, которым исполнилось всего несколько дней, — поделилась Лапицкая.

Собеседница подчеркнула, что одна из целей прививочной кампании — предотвратить тяжелое течение инфекции, сформировать достаточный уровень коллективного иммунитета. Специалист уточнила, что, не вакцинируя детей, не удастся достичь показателей коллективного иммунитета равного 80-90%.

— Также важно не допустить появления у детей такого редкого осложнения, как проходящий достаточно трудно мультисистемный воспалительный синдром. Прививка позволяет предотвратить его развитие — отметила она. — Еще одна важная задача — создание эффекта кокона, ведь во многих семьях есть совсем маленькие детки, которых прививать пока не можем. Для них нужно постараться сформировать среду из вакцинированных взрослых. Это касается и тех семей, в которых есть люди пожилого возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которым по разным причинам прививка противопоказана.

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