Путин на краю пропасти 2 3.02.2022, 10:03

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ФОТО: ТАСС

Глава РФ пытается уйти от ответственности за конфронтацию с Украиной.

По правилам развития конфликтных ситуаций после фазы эскалации напряженности должна наступить развязка. Это может быть снижение интенсивности противостояния, а может наоборот выход на новый этап проявления враждебности в других формах. Применительно к российской агрессивной политике на постсоветском пространстве, то противостояние вокруг Украины как раз приближается к чему-то похожему. Медиа-инвестиции российских спецслужб в раскрутку идеи «вторжения» приобрели такой масштаб, что волей-неволей официальной Москве приходится брать на себя ответственность за сложившийся кризис, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Но у «партии войны» есть проблема. Ее зовут – президент Путин. Как показали кадры его переговоров с президентом Ирана Эбрагимом Раиси или общение с венгерским премьером Виктором Орбаном по разные стороны огромного ковра и стола, — Путин очень печется о своем здоровье. Он слыл жизнелюбом, хочет еще подольше задержаться на Земле. Вряд ли ему в немолодом возрасте нужны какие-то баталии, даже если они завершаться «викториями». Путину достаточно головной боли от аннексированного Крыма, ведь он прямо заявил: «Представим себе, что Украина является членом НАТО… и начинает операцию в Крыму, не говорю уже про Донбасс. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом что-нибудь подумал? Похоже, что нет…»

Путин понял, что политика гибридных аннексий и захватов приближается к черте конвенциональной войны. Нарушение территориальной целостности Украины не только не отдалило ее от НАТО, а наоборот сделало курс на вступление в Альянс важной задачей внешней политики. Постоянное военное давление со стороны подручных Шойгу ведет к улучшению оснащения вооруженных сил Украины, сплочение украинского общества от мала до велика и даже появлению новых военных союзов, вроде оси Лондон-Варшава-Киев. С каждым днем растет цена издержек на поддержание существования российских марионеточных образований, таких как «ДНР» и «ЛНР».

Но из ситуации надо как-то выходить, при этом, в очередной раз снимая с себя всю ответственность. Это следует из откровений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который «проговорился» Алексею Венедиктову на счет ненадежности неких элементов на территории «республик». Секрет состоит в том, что вроде как в Украине, и в России есть политики «ястребы», которым просто по зарез необходим конфликт на Донбассе, чтобы «державы» не договорились «на их спине», и они продолжили ловить рыбу в мутной воде. Именно эта анонимная темная «третья сила», исходя из слов Лаврова, может спровоцировать боевые столкновения, и свалить шахматную доску, на которой играют Вашингтон, Киев, Москва, Лондон и другие игроки. При этом, все конечно же повесят на жизнелюба Путина, который как огня не хочет брать на себя никакой ответственности ни за что, как истинный сотрудник КГБ.

А в это же время еще пока опричник Путина — Кадыров обещает уничтожить семью Янгулбаевых, а депутат Госдумы России Делимханов «отрезать им головы»: «Знайте, что днем и ночью… мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык. Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков закатывает глаза и не устает повторять, что все это лично его и лично Владимира Путина не касается… Потому что, страшно осознавать, что при определенных обстоятельствах такие же пламенные речи могут прозвучать уже и в их адрес…

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