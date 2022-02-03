Число пользователей Facebook впервые в истории сократилось 2 3.02.2022, 10:44

Акции Meta упали примерно на 20%.

Компания Meta сообщила о первом квартальном снижении числа ежедневных пользователей по всему миру, из-за чего ее акции упали примерно на 20 процентов.

Массовое падение акций показывает, что ребрендинга Facebook на Meta недостаточно, чтобы отвлечь инвесторов от проблем в сегменте социальных сетей, отмечают эксперты.

Мало того, что рост пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp практически не изменился в прошлом квартале, главное приложение Facebook потеряло миллион ежедневных пользователей в Северной Америке, где оно зарабатывает больше всего денег на рекламе.

Это падение привело к общему сокращению количества ежедневных пользователей Facebook во всем мире, что, как подтвердил представитель компании, является первым последовательным снижением в истории компании.

Падение до 1,929 млрд ежедневных пользователей с 1,93 млрд в предыдущем квартале, вероятно, является, по мнению экспертов, отражением растущей «неактуальности Facebook для молодежи». Meta не раскрывает количество пользователей Instagram, но ежедневное количество пользователей во всех его приложениях едва увеличилось до 2,82 млрд, добавив всего 10 млн пользователей за квартал.

Meta по-прежнему невероятно прибыльна: только в прошлом году она получила почти $40 млрд прибыли, в основном за счет рекламы. Но Meta в то же время теряет миллиарды на Reality Labs, подразделении, ответственном за гарнитуру Quest VR, программное обеспечение VR, будущие очки AR и другие инициативы, связанные с метавселенной.

Это подразделение потеряло $10,2 млрд в прошлом году и сообщило о доходах в $2,3 млрд — статистика, которая включает в себя продажи Quest и долю покупок приложений VR. При этом Meta до сих пор не раскрыла количество продаж Quest, хотя по оценкам третьих лиц это число составляет около 10 млн.

Во время телефонного разговора с инвесторами в среду Цукерберг сказал, что следующая VR-гарнитура Meta будет выпущена в конце этого года и будет находиться в «верхней части ценового спектра».

Он ясно дал понять, что намерен увеличить расходы на Reality Labs в ближайшие годы и что он видит комбинацию AR и VR в качестве следующей крупной вычислительной платформы.

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