Назван 100-процентный способ заразиться «омикроном»
- 3.02.2022, 11:25
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Или свести риск к нулю.
Риск заражения коронавирусом от носителя штамма омикрон повышается почти до 100-процентного максимума в случае близкого контакта с инфицированным без маски.
К такому выводу пришли ученые японского Института физико-химических исследований Riken, пишет lenta.ru.
Исследователи смоделировали вероятности на суперкомпьютере «Фугаку « и пришли к выводу, что инфицирование практически неизбежно, если 15 минут контактировать с больным человеком, который не надел маску.
При этом шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет у маске, а разговор будет вестись на дистанции более метра.