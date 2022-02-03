PandaDoc окончательно ликвидировала юрлицо в Беларуси

PandaDoc окончательно ликвидировала юрлицо в Беларуси2
- 3.02.2022, 12:31
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IT-компания начала этот процесс еще 22 февраля 2021 года.
3 февраля 2022 года белорусское юрлицо PandaDoc исключено из Единого государственного реестра, сообщает dev.by.
В 2021 году IT-компания открыла офисы в Украине и Польше.
Напомним, летом 2020 года Микита Микадо и Сергей Борисюк инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.
Уже в сентябре в минском офисе компании прошли обыски. Четыре сотрудника PandaDoc оказались в СИЗО, их обвинили в мошенничестве. Позже троим из них изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Дольше всех в неволе удерживался менеджер по продукту Виктор Кувшинов, он вышел на свободу только в августе, спустя почти год после задержания.