«Повышенная смертность — у пациентов в возрасте 30−40 лет» 7 3.02.2022, 12:50

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фото: ТАСС

Замдиректора РНПЦ онкологии рассказал, как переносят COVID онкобольные.

Люди с онкологией чаще всего переносят коронавирус не намного тяжелее других, но есть исключения. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Красный.

Онкологические пациенты действительно относятся к категории риска повышенной группы смертности от коронавируса. Но здесь есть важный нюанс: повышенная смертность наблюдается у пациентов в возрасте 30−40 лет.

— В этом возрасте характерны весьма специфические опухоли, очень агрессивные, воздействующие на иммунную систему. Видимо, с этим и связано влияние Covid-19 на молодых пациентов, — считает Красный. — Для всех остальных примерно такая же смертность, как и у людей, у которых нет злокачественной опухоли. За исключением пациентов, у которых четвертая стадия заболевания — иммунная система напряженно работает и резервы ограничены.

При некоторых злокачественных заболеваниях коронавирус переносится легче, заявил специалист. Например, у пациентов с раком предстательной железы, которые получают гормонотерапию.

Что касается прививок, рассказал Сергей Красный, злокачественное образование не является противопоказанием для вакцинации. Единственное ограничение — период, когда проводится иммунотерапия, химиотерапия или таргетная терапия. Из-за большой нагрузки на иммунную систему во время лечения вакцинироваться лучше или до терапии, или в промежуток между курсами. Но к каждому такому случаю врачи подходят индивидуально, решая на консилиуме, когда лучше вакцинировать человека.

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