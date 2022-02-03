Лукашенко пообещал Шойгу купить всю военную технику РФ, которая приехала в Беларусь

Лукашенко пообещал Шойгу купить всю военную технику РФ, которая приехала в Беларусь33
- 3.02.2022, 13:22
- 10,518
Таракан окончательно сошел с ума?
Лукашенко собрался купить всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран «Союзная решимость-2022». Планы Таракан озвучил во время переговоров с Шойгу, передает БелТА.
«Практически вся техника, которая будет здесь (на территории Беларуси в рамках учений — прим. ред.), мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно», — заявил Лукашенко. Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Беларусь системы ЗРК средней и большой дальности С-400 «Триумф», комплексы ПВО малой дальности «Панцирь-С» и истребители Су-35.