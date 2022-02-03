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Лукашенко пообещал Шойгу купить всю военную технику РФ, которая приехала в Беларусь

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  • 3.02.2022, 13:22
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Лукашенко пообещал Шойгу купить всю военную технику РФ, которая приехала в Беларусь
фото: BELTA

Таракан окончательно сошел с ума?

Лукашенко собрался купить всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран «Союзная решимость-2022». Планы Таракан озвучил во время переговоров с Шойгу, передает БелТА.

«Практически вся техника, которая будет здесь (на территории Беларуси в рамках учений — прим. ред.), мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно», — заявил Лукашенко. Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Беларусь системы ЗРК средней и большой дальности С-400 «Триумф», комплексы ПВО малой дальности «Панцирь-С» и истребители Су-35.

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