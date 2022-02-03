Больные коронавирусом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось 3 3.02.2022, 15:23

3,080

Проведено первое в мире исследование, в котором добровольцы преднамеренно заражались COVID-19.

Симптомы коронавируса появляются всего через два дня после заражения. Это намного быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на исследование, финансируемое правительством Великобритании.

Первое в мире исследование, в котором добровольцы были преднамеренно заражены COVID-19, показало, что его симптомы начинают появляться всего через два дня. Ранее ученые оценивали инкубационный период коронавируса в пять дней.

Ученые выяснили, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней, хотя участники исследования оставались заразными в среднем в течение девяти дней и максимум 12 дней после заражения.

Исследователи заявили, что их результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны находиться в карантине в течение 10 дней после появления первых симптомов или положительного теста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».