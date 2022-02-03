Больные коронавирусом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось

Больные коронавирусом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось3
- 3.02.2022, 15:23
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Проведено первое в мире исследование, в котором добровольцы преднамеренно заражались COVID-19.
Симптомы коронавируса появляются всего через два дня после заражения. Это намного быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на исследование, финансируемое правительством Великобритании.
Первое в мире исследование, в котором добровольцы были преднамеренно заражены COVID-19, показало, что его симптомы начинают появляться всего через два дня. Ранее ученые оценивали инкубационный период коронавируса в пять дней.
Ученые выяснили, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней, хотя участники исследования оставались заразными в среднем в течение девяти дней и максимум 12 дней после заражения.
Исследователи заявили, что их результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны находиться в карантине в течение 10 дней после появления первых симптомов или положительного теста.