«Белые халаты» подсчитали, сколько белорусов заражаются COVID-19 каждый день 3.02.2022, 16:56

Цифрам от Пиневича веры нет.

Telegram-канал «Белые халаты» представили свою коронавирусную сводку:

— Только за вчерашний день в городе Лида было получено 320 положительных ПЦР на коронавирусную инфекцию. В городе с чуть более, чем 103 тысячами жителей за один день определено 9% всех случаев коронавирусной инфекции, если верить цифрам Минздрава. Если, опять же, грубо экстраполировать данные из Лиды на всю Беларусь, то получим вновь те самые более 28000 предположительных заболевших в сутки. Учитывая то, что эта цифра получается нами уже в третьем, пусть и грубом, подсчете, вероятно, суточный прирост новых заболевших в Беларуси будет примерно на уровне между 25 и 30 тысячами человек.

Между тем, анализы на ковид в Минске стало крайне сложно сдать ввиду нововведения от Минздрава. Сейчас ПЦР-тест можно сделать лишь в случае тяжелой инфекции с подозрением на пневмонию. Войдут ли случаи ОРВИ, не тестированные на ковид (но являющиеся ковид) в ковидную статистику?

Ивьевская ЦРБ Гродненской области: с 02.02. тестов у пациетов никаких не берут вообще, у всех в больничных листах указывается шифр ОРВИ (j06), госпитализация в стационар — только в случае подтвержденной пневмонии (тогда же сделают и тест). Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос из предыдущего абзаца. Элегантный способ избежать прямых и косвенных статистических подсчетов по ковид — отменить тестирование вообще.

Минздрав рекомендовал не проводить вечера встреч выпускников в связи с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией по ковид. Как ни странно, экскурсии в музеи, школьные и дошкольные занятия у детей, занятия в университетах и работу, которую можно перевести на удалению, минздрав как всегда проигнорировал. Равно как и открытые бары, рестораны, концертные площадки и прочие культурно-увеселительные заведения. И отмененный в октябре масочный режим, конечно же Минздрав тоже продолжает игнорировать. Селективная активность ради имитации бурной деятельности — это так по-минздравовски.

В одной из поликлиник Гродненской области на приеме у врача-инфекциониста бывает в среднем около 60 человек. Из 20-35 ПЦР, взятых за день, отрицательными приходят 2-3. Относительный показатель положительных ПЦР от всех взятых демонстрирует, как правило, напряженность волны пандемии: чем ближе этот показатель к 100%, тем хуже ситуация с распространением вируса в популяции, так как практически каждый взятый анализ у пациента с симптомами является положительным.

Изменены графики работы поликлиник Беларуси, теперь они будут работать и в выходные дни. Прием пациентов, равно как и осмотры на дому будут проводиться теперь и в субботу с воскресеньем.

Новости пока такие.

Продолжаем настаивать на том, чтобы вы, дорогие белорусы, приложили максимальные усилия, чтобы избежать болезни. А именно — носили маски, тщательно мыли руки, соблюдали меры социального дистанцирования и по возможности избегали посещения мест массового скопления людей.

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