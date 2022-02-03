WP: Перед Лукашенко возникла реальная угроза лишиться власти 16 3.02.2022, 18:50

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Диктатора загнали в угол.

Александр Лукашенко оказался в глубокой зависимости от российского лидера Владимира Путина после того, как в республике произошли массовые протесты в 2020 году. Изменение в положении политика увидели западные эксперты, опрошенные The Washington Post.

Как отмечает издание, в 2020 году, после прошедших в Беларуси выборов, результаты которых вызвали серию массовых протестов в стране, перед Лукашенко возникла реальная угроза лишиться власти. В результате он решил обратиться к Кремлю за политической поддержкой. Получив же ее, считают аналитики, он оказался в положении, когда практически вынужден выполнять волю российских властей, в том числе и в вопросе отношений с Украиной.

«Его загнали в угол. Чего бы сейчас ни хотел Путин, Лукашенко говорит "да"», — заявил историк, изучающий процессы в Беларуси в Университете Альберты в Канаде, Дэвид Марплс.

По мнению специалистов, именно этим объясняется изменение риторики белорусского диктатора. Так, если в 2014 году он старался занимать нейтральную позицию относительно конфликта в Украине, не спешил признавать Крым российской территорией и пытался вести себя как независимый посредник в переговорах Москвы и Киева, теперь Лукашенко выступает с гораздо более пророссийских позиций.

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