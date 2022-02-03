«Ушли на больничный полным составом» 3 3.02.2022, 19:55

3,186

Как новая волна COVID-19 отразилась на работе маленьких и больших предприятий.

Рост заболеваемости коронавирусом не мог не сказаться на работе белорусских предприятий. Сайт zerkalo.io попросил читателей рассказать, какова ситуация на их рабочих местах в связи с новой волной COVID-19.

«Часть сотрудников переносит коронавирус достаточно легко, но некоторым — очень плохо»

С серьезными проблемами из-за коронавируса столкнулось одно из частных сельхозпредприятий в Минской области.

— У нас работает 20 человек. Сейчас на рабочем месте — пять. Болеть мы начали примерно на прошлой и позапрошлой неделях. «Отваливались» постепенно. Сначала на больничный ушла руководитель. Потом — все те, кто работал в конторе, потом — другие сотрудники. При этом ситуация такая, что на предприятии работают семьи, поэтому сейчас болеют не только взрослые, но и дети. Школы, где они учатся, никто не закрывал на карантин. Я вижу в родительском чате класса дочери: каждый день появляются все новые и новые сообщения. То один ребенок дома посидит, то второй. И так по кругу уже третью неделю. У нас ребенок тоже заболел. К нам приезжала сразу антиковидная бригада, а врач с поликлиники не приходила — видимо, сейчас такие правила. Людей болеет много, просто не успевают всех осмотреть, поэтому сократили одно звено. Тест у ребенка оказался положительным. Врачи, когда узнали, в каком классе и в какой школе учится дочь, сразу сказали: «Все понятно». Мол, там много детей болеет. Можно даже тест не делать — все и так ясно, — рассказывает наш собеседник. — Что касается нашего предприятия, то какую-то бумажную работу сотрудники сейчас делают из дома, а вот работа «на земле» приостановилась. Правда, сейчас зима. Все равно какой-то активной деятельности не велось. Но все же есть подготовительные работы, которые вот уже должны быть, но пока мы все болеем.

Мужчина рассказывает, что часть сотрудников переносит коронавирус достаточно легко, а вот несколько человек на больничном уже почти две недели.

— Некоторым, конечно, очень плохо — сильный кашель, как говорят — «печень выскакивает», слабость, температура. Но никому из них не предложили поехать в больницу. В нашем населенном пункте в медучреждении нет красной зоны — надо ехать в другой район, получается. Мы начали болеть раньше, чем появились все эти новости про очереди в поликлиники и за тестами, поэтому с больничными проблем не было. Плюс у нас, как мы здесь говорим, не стандартный руководитель. Она сразу, еще в самом начале пандемии, сказала, что если плохо себя чувствуешь, то лучше побыть дома. Зарплата в этом случае у нас сохраняется. Так было раньше, так есть и сейчас.

«Тех, кто лучше себя чувствует, просят перейти на удаленку»

Один из читателей, поделившихся с нами информацией, работает на складах крупной торговой сети в Минской области. В компании трудятся несколько тысяч сотрудников.

Он рассказывает, что сейчас на предприятии болеет достаточно много людей.

— На работе целые отделы заболели. В том числе и я — впервые за два года. У многих сначала очень плохое самочувствие. Это продолжается один-два дня, потом все проходит как ОРВИ. Но все же есть сотрудники, которые слегли с двухсторонней пневмонией.

Всплеск ухода на больничный был примерно две недели назад. Из-за того, что в отделах достаточно большой процент отсутствующих, то тех, кто лучше себя чувствует, просят перейти на удаленку для решения важных вопросов. Отделы справляются. Помогает делегирование обязанностей, а заболевшие сотрудники спокойно поправляются дома. На больничные отпускают без проблем. Все всё прекрасно понимают. Также, если человек начинает чувствовать себя плохо, то его могут отпустить и в середине дня. Проблем с этим нет. Те, кто не хочет терять деньги на больничном, переходят на удаленку без потери заработной платы. Также разрешают день или два не приступать к рабочим обязанностям до поправки.

Похожая ситуация и в частной организации, которая занимается цветами. В фирме трудится около 50 человек. Активно болеть стали с 24 января. А до третьего февраля, кажется, переболели все сотрудники.

— У нас, и это не преувеличение, переболели все. И частично всё еще болеют. Симптомы у всех разные, но тесты у всех положительные. Волна накрыла не сразу всех, поэтому на больничные или на удаленку уходили по очереди. В целом работа наша не остановлена. У нас такая сфера, что можно поработать и дома. А вообще, те, кто здоров — временно возложили на себя обязанности вышедших из строя коллег.

«Очередь в заводскую поликлинику стоит на улице»

Есть информация и о ситуации на «Белорусском металлургическом заводе» в Жлобине. По словам наших читателей, там много заболевших.

— Очередь в заводскую поликлинику стоит на улице — внутри хоть и много места, но не протолкнуться. Больничные людям выписывают, здесь проблем нет. Однако заболевших очень много — все ругаются, даже до драк доходит. В одном из цехов на больничном около 70 человек из 600. В сталепроволочных цехах, их три на предприятии, заболевших больше, — рассказывает наш читатель.

Как сообщается на официальной странице БМЖ во «ВКонтакте», сейчас на предприятии руководители структурных подразделений будут принимать решения о предоставлении работникам социального отпуска в связи с болезненным состоянием до трех дней без предоставления листка нетрудоспособности. Зарплата будет насчитываться с сохранением 80 процентов среднего заработка по основному месту работы. Такой отпуск на предприятии оформляется распоряжением по структурному подразделению на основании письменного заявления работника.

Что касается больших белорусских предприятий, то, например, на «Гродно Азоте» сейчас на больничном находятся 511 человек. С коронавирусом — 163 сотрудника, сообщается на сайте корпоративной газеты «Гродненский химик». Всего на предприятии работает около 7 тысяч человек.

А вот одна маленькая частная фирма, которая занимается оптовой торговлей, заболела коронавирусом полным составом: сейчас болеют все пять человек.

— Все болеют в легкой форме, кроме одного человека, который нам эту заразу и принес, — говорят сотрудники и добавляют, что ситуация почти никак не влияет на работу.

— Директор и заместитель ходили на работу, если были в состоянии. Иногда работали из дома. «Омикрон» довольно легко проходит

В небольшой магазине непродовольственных товаров в Минске в «здоровые» времена работает 8 человек. Сейчас из них болеет половина персонала — четыре человека.

Торговая точка работу не останавливала.

— Магазин работает. Но видимо и покупатели наши тоже болеют — их меньше, чем обычно. График выходов пересмотрели, конечно, чтобы в помещении магазина был хотя бы один человек. Что касается больничных, то заболевшим на работе разрешили их не брать, чтобы не стоять в очередях в поликлиниках, — рассказывают сотрудники.

«Только в четырех кабинетах не зафиксировано больных»

Сотрудники еще одного предприятия, которое находится в Минске, рассказывают, что из 42 человек, которые трудятся в офисе, с признаками коронавируса — 11 человек.

— У нас транспортно-экспедиционная деятельность. Наши 42 сотрудника «разбросаны» по разным кабинетам. Всего — 12 кабинетов. И только в четырех из них не зафиксировано больных. Кто смог из сотрудников, тот взял больничный. Тем, кто не смог из-за огромных очередей, разрешили отлеживаться дома, чтобы они находились в самоизоляции и не распространяли коронавирус.

На работу предприятия, по словам собеседника, такая ситуация не влияет: для заболевших сотрудников организован удаленный доступ, поэтому острые моменты по работе они могут решить из дома.

В одной из строительных организаций Минска, по словам наших читателей, ситуация такая: «болеют через одного».

— Причем некоторые только вроде вышли с больничного, а через пару дней снова на него вернулись. Практически каждый сотрудник — контакт первого уровня, потому что почти в каждой семье есть заболевший. Больничные дают. Правда, максимум на 7 дней, если течение болезни без осложнений.

Ситуация не слишком влияет на нашу работу. Но это то, что касается деятельности нашего офиса. Наши рабочие места находятся далеко друг от друга, мы носим маски, кабинеты большие и людей не много. Пока справляемся. Но страшно, что могут заболеть все сразу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».