Известный врач рассказал, кто тяжелее всех переносит «Омикрон» 2 4.02.2022, 10:19

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Докторе также сообщил о «большой победе естественного иммунитета».

Стало известно, кто находится в группе риска заражения «Омикроном» и хуже переносит болезнь.

Об этом рассказал известный украинский врач Тарас Жиравецкий, передает cursorinfo.co.il.

Так, «Омикроном» тяжелее болеют те пациенты, которые до этого не болели ковидом вообще. Причем, это не зависит от того, вакцинирован человек или нет.

«Те, кто вакцинировался, могут иметь более легкое течение, но определенная часть вакцинированных все равно переболеет тяжело», — отметил врач.

Также врач отметил, что вероятность попадания в больницу с тяжелым течением Омикрона для переболевших достаточно невысока.

«Я провел опрос на Telegram-канале – из невакцинированных людей ни один человек из 350 не попал в стационар при повторном коронавирусе с Омикроном. Те, кто вакцинирован и тоже болел, тоже не попадали», — рассказал врач.

Он добавил, что это большая победа естественного иммунитета – он не способен защитить организм от повторного заражения, но может защитить от тяжелого течения.

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