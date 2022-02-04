Рабочий БМЗ об эпидемии коронавируса: Работать некому, даже до драк доходит

Рабочий БМЗ об эпидемии коронавируса: Работать некому, даже до драк доходит9
- 4.02.2022, 10:53
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Очередь в заводскую поликлинику стоит на улице.
Рабочий Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине рассказало о ситуации с коронавирусом на предприятии. Слова сотрудника БМЗ публикует телеграм-канал БОР:
— Очередь в заводскую поликлинику стоит на улице — внутри хоть и много места, но не протолкнуться. Больничные людям выписывают, здесь проблем нет. Однако заболевших очень много — все ругаются, даже до драк доходит.
В одном из цехов на больничном около 70 человек из 600. В сталепроволочных цехах, их три на предприятии, заболевших больше, — рассказывает работник предприятия.
Что касается крупных белорусских предприятий, то, например, на "Гродно Азоте" сейчас на больничном находятся 511 человек. Всего на предприятии работает около 7 тысяч человек.