Известный врач: «Омикрон» перевернул все 5 4.02.2022, 11:13

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Евгений Комаровский

Медик считает, что сейчас заразность «Омикрона» приближается к заразности кори.

Известный украинский врач Евгений Комаровский озвучил неутешительный прогноз касательно коронавируса. Он считает, что новый штамм "Омикрон" является очень заразным и "придет в каждую носоглотку", пишет unian.net.

Комаровский рассказал, почему даже привитые двумя прививками люди могут заразиться коронавирусом. По словам врача, вакцина помогает частично нейтрализовать вирус, чтобы тот не смог убить человека. Но полной защиты от коронавируса вакцина дать не может. Он также указал, что из-за стремительного распространения штамма "Омикрон" количество больных будет только расти.

"Мы, в общем, на сегодня должны признать следующее: заразность "Омикрона" приближается к заразности кори. То есть это одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. И "Омикрон" практически такой же. Поэтому, как я сказал месяц назад, "Омикрон" придет в каждую носоглотку… Никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают. Мы все получим этот вирус. Чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, кто уже болел, получат легкую форму заболевания", - отметил Комаровский.

Врач настаивает на важности вакцинации. По словам Комаровского, непривитым людям будет сложнее бороться с "Омикроном". Он отметил, что люди, которые уже получили две прививки, должны задуматься о третьeй дозе, так называемом "бустере".

"Все прогнозы касательно коронавируса разбиваются. "Омикрон" перевернул все... Казалось бы, "Дельта" уж какая заразная была, но представить себе, что возможен коронавирус заразнее "Дельты" в несколько раз – это вообще", - указал Комаровский.

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